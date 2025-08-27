Milano 11:44
42.528 -0,30%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:44
9.270 +0,04%
Francoforte 11:44
24.128 -0,10%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Seduta in ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un decremento dello 0,81%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30.642,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31.038,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30.462,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```