Milano 11:44
42.528 -0,30%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:44
9.270 +0,04%
Francoforte 11:44
24.128 -0,10%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Giornata positiva per l'indice nipponico, che chiude a 42.514.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42.894,3, con il supporto più immediato individuato in area 42.183,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 41.852,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```