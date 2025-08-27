Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Giornata positiva per l'indice nipponico, che chiude a 42.514.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42.894,3, con il supporto più immediato individuato in area 42.183,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 41.852,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)