Milano 11:45
42.541 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:45
9.271 +0,06%
Francoforte 11:45
24.130 -0,10%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,41%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.498,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.401,8. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.595,3.


