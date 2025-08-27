Milano 11:45
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Seduta debole per l'indice svizzero, con chiusura in calo a 12.160,9.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12.237,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 12.122,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 12.084.


