Milano 27-ago
42.349 -0,72%
Nasdaq 27-ago
23.566 +0,17%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 27-ago
9.256 -0,11%
Francoforte 27-ago
24.046 -0,44%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,32%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 45.565,05 punti

L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,32% e termina la sessione a 45.565,05 punti.
