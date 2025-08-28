Milano
14:50
42.484
+0,32%
Nasdaq
27-ago
23.566
0,00%
Dow Jones
27-ago
45.565
+0,32%
Londra
14:50
9.227
-0,31%
Francoforte
14:50
24.081
+0,14%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 15.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ A Piazza Affari, forte ascesa per il settore automotive dell'Italia
A Piazza Affari, forte ascesa per il settore automotive dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
28 agosto 2025 - 15.00
Si muove con il vento in poppa il
comparto italiano auto e ricambi
, che arriva a 363.087,88 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: mette il turbo il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: seduta molto difficile per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(290)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
+2,06%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento negativo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore automotive dell'Italia
Debole la seduta a Piazza Affari per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: rosso per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: cresce senza grande impeto il settore automotive dell'Italia