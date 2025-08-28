Milano 9:29
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un +0,08%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 9.304,6. Primo supporto visto a 9.238,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9.214,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
