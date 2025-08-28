Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Discesa moderata per indice spagnolo, che chiude la giornata del 27 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15.271,5. Primo supporto visto a 14.895,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14.770,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)