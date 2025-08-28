Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,38%.
Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12.261 con primo supporto visto a 12.157,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12.107.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)