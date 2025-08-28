Milano 9:30
42.650 +0,71%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:30
9.258 +0,03%
24.168 +0,51%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 27/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un timido 0%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 147,748, mentre i supporti sono stimati a 147,011. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 148,485.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```