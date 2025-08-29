Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,25%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 43.125. Primo supporto a 42.195. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 41.850.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
