Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,25%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 43.125. Primo supporto a 42.195. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 41.850.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)