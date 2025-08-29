Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,23%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 43.055. Primo supporto visto a 42.094. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 41.741.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)