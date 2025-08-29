Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,23%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 43.055. Primo supporto visto a 42.094. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 41.741.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
