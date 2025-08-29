Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Giornata pressoché debole per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha terminato in calo a 30.358,5.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30.120,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30.834,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29.882.
