Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un timido +0,1%.
L'analisi di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 12.269,1 e supporto a 12.165,1. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 12.373.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)