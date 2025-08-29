Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un timido +0,1%.

L'analisi di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 12.269,1 e supporto a 12.165,1. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 12.373.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
