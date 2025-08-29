GOLD del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Controllato progresso per il metallo giallo, che chiude in salita dello 0,58%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3.434, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3.383,6. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3.484,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)