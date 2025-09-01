Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Performance infelice per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 29 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45.693,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 45.339,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46.048,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)