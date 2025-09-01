Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Contenuto ribasso per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,61%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42.945, con il supporto più immediato individuato in area 41.945. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 41.615.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)