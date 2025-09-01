Milano 10:03
42.502 +0,72%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:03
9.206 +0,20%
Francoforte 10:02
24.016 +0,48%

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/08/2025

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto

Giornata pressoché debole per il principale indice di Francoforte, che ha terminato in calo a 23.902,2.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23.778,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24.149,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23.654,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
