Analisi Tecnica: indice DAX del 29/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto
Giornata pressoché debole per il principale indice di Francoforte, che ha terminato in calo a 23.902,2.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23.778,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24.149,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23.654,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)