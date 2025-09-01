Milano 10:04
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 agosto

Giornata poco mossa per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 29 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 56.888. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56.494. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56.363.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
