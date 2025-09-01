Milano 10:05
Analisi Tecnica: USD/YEN del 31/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,01%.

Analizzando lo scenario del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 146,843. Prima resistenza a 147,307. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 146,665.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
