Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Crolla a Francoforte Prosiebensat.1 Media

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in perdita Prosiebensat.1 Media, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,35% sui valori precedenti.
