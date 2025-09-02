Milano 16:14
41.951 -1,08%
Nasdaq 16:14
23.164 -1,07%
Dow Jones 16:14
45.247 -0,65%
Londra 16:14
9.152 -0,48%
Francoforte 16:13
23.639 -1,66%

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8014. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,8028.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
