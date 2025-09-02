Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Effervescente l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,15%.
L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25.823,6 e primo supporto individuato a 25.205. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26.442,2.
