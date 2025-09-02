Milano 16:16
41.953 -1,08%
Nasdaq 16:16
23.143 -1,17%
Dow Jones 16:16
45.219 -0,71%
Londra 16:16
9.154 -0,47%
Francoforte 16:15
23.634 -1,68%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Debole la giornata per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,38%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 9.222,2. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 9.143,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 9.126,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
