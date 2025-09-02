Fincantieri, accordo con PGZ per l'ammodernamento della marina polacca

(Teleborsa) - Fincantieri
, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, e Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), il principale gruppo industriale statale della difesa in Polonia, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU)
durante la Fiera internazionale della difesa MSPO, attualmente in corso a Kielce, per supportare il processo di ammodernamento della Marina polacca
, con particolare attenzione al programma di acquisizione dei sottomarini "ORKA".
"La Polonia è un partner strategico per Fincantieri e siamo orgogliosi di contribuire ai suoi ambiziosi piani di ammodernamento navale - ha dichiarato l'AD Pierroberto Folgiero
- Con oltre 180 sottomarini costruiti e una lunga e solida esperienza nelle piattaforme navali avanzate, siamo pronti a mettere a disposizione il nostro know-how per supportare il programma ORKA e sviluppare una collaborazione industriale di lungo periodo con PGZ e l'industria della difesa nazionale".
In base all'accordo, Fincantieri e PGZ valuteranno opportunità congiunte nella progettazione, costruzione e supporto operativo lungo l'intero ciclo di vita di piattaforme navali avanzate, inclusi i sottomarini
.