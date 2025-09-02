Milano 16:39
41.901 -1,20%
Nasdaq 16:38
23.182 -1,00%
Dow Jones 16:38
45.240 -0,67%
Londra 16:39
9.145 -0,56%
Francoforte 16:38
23.603 -1,81%

PLATINUM dell'1/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Ottima performance per il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso in rialzo del 2,96%.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.429, mentre il primo supporto è stimato a 1.370,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.487,5.


