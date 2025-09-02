PLATINUM dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Ottima performance per il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso in rialzo del 2,96%.
Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.429, mentre il primo supporto è stimato a 1.370,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.487,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)