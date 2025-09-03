Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Discesa moderata per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 2 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dow Jones 30. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45.523,2, con il supporto più immediato individuato in area 45.182,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45.068,4.
