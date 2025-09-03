Milano 9:54
41.857 +0,31%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:54
9.136 +0,21%
23.569 +0,35%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Discesa moderata per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 2 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dow Jones 30. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45.523,2, con il supporto più immediato individuato in area 45.182,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45.068,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
