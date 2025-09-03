Milano 14:12
41.746 +0,04%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 14:13
9.163 +0,50%
Francoforte 14:13
23.652 +0,70%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Contenuto ribasso per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dello 0,47%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice della Borsa di Hong Kong rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.743. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.124,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.361,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
