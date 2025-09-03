Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Contenuto ribasso per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dello 0,47%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice della Borsa di Hong Kong rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.743. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.124,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.361,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)