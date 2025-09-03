Milano 9:55
41.868 +0,34%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:55
9.137 +0,22%
23.570 +0,35%

Analisi Tecnica: indice DAX del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

In forte ribasso il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con un disastroso -2,29%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23.301. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.859,9. Il peggioramento del DAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23.114,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
