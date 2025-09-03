Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Chiusura in rosso per indice spagnolo, che termina la seduta segnando un calo dell'1,57%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14.949. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14.581,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14.459,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)