Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 2/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Chiusura in profondo rosso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,76%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 29.311,9. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 30.190,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 29.019,1.


