Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Giornata poco mossa per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 2 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 42.557,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 41.689,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 41.463,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)