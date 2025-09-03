Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Giornata pressoché debole per il maggiore indice americano, che ha terminato in calo a 6.415,5.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.473,1. Primo supporto visto a 6.386,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.358.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)