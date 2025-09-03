Milano 9:56
41.870 +0,34%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:56
9.137 +0,22%
23.570 +0,35%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 2/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Giornata pressoché debole per il maggiore indice americano, che ha terminato in calo a 6.415,5.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.473,1. Primo supporto visto a 6.386,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.358.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
