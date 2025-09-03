Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Chiusura negativa per l'indice svizzero, con un ribasso dello 0,72%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 12.175,6. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 12.044,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 12.001,1, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)