Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta difficile quella del 3 settembre per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 67,38.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 66,8. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 68,54. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66,22.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)