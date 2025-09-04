Milano 10:11
41.860 +0,18%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:11
9.182 +0,05%
Francoforte 10:10
23.706 +0,47%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che mette a segno un modesto profit a +0,51%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 6.494,9. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 6.408,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 6.368,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```