Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Bene l'indice svizzero, con un rialzo dello 0,92%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12.250, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.119,2. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12.380,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
