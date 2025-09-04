Milano 10:11
Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato -0,19%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 148,61, mentre il primo supporto è stimato a 147,267. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 149,953.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
