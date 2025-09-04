Milano 3-set
41.785 0,00%
Nasdaq 3-set
23.415 +0,79%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 3-set
9.178 0,00%
Francoforte 3-set
23.595 0,00%

Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,6%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 3.813,56 punti

L'Indice della Borsa cinese affonda dell'1,60% a quota 3.813,56 in apertura.
