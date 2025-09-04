Fed verso tagio tassi di 25 punti: attesi numeri mercato lavoro

I numeri dei posti vacanti

Beige Book conferma peggioramento mercato lavoro

I numeri su licenziamenti e disoccupazione e il Job Report

Taglio tassi Fed ormai scontato

(Teleborsa) -, subendo le ripercussioni di una spesa dei consumatori più modesta e dei dazi imposti da Trump, che impattano sui margini delle imprese, convincendole a mettere a punto misure per l'efficienza, inclusi tagli alla forza lavoro. Una fotografia chedella Fed, pubblicato ieri sera, che conferma un aumento delle persone in cerca di un lavoro. S i rafforzano così le scommesse di un taglio dei tassi al prossimo, mentre si attendono anche i numeri delin uscita venerdì.Il Dipartimento del Lavoro statunitense ha pubblicato ieri il rapporto sulle aperture di posti di lavoro (JOLTS), da cui è emerso che iluglio, attestandosi ache indicavano un aumento a 7,38 milioni. Si tratta del minimo degli ultimi dodici mesi (settembre 2024). Solo negli ultimi due mesi, le offerte di lavoro sono diminuite di oltre 300.000 unità, a conferma dell'indebolimento registrato nel corso dell'estate.Il numero deiè rimasto relativamente c, anche se per la prima volta dalla pandemia si sono registrati più disoccupati che posti disponibili. Anche le persone che hanno rassegnato le dimissioni e stanno cambiando lavoro risultano pressoché stabili.Anche ildella Fed, pubblicato ieri sera, ha confermato uno, segnalando che benhanno rilevato che lelavoratori a causa della domanda più debole o dell'incertezza (sui dazi). Nonostante ciò, undici distretti hanno segnalato unacomplessivimentre un distretto ha parlato di "un modesto calo" del numero di occupati.Due distretti hanno segnalato uni, mentre altri distretti hanno segnalato una riduzione dell'organico a causa dell'abbandono del personale, incoraggiato, a volte, dalle politiche di rientro in ufficio.Più in generale, la maggior parte dei distretti ha menzionato un. Tuttavia, metà dei distretti ha osservato unacon impatti soprattutto sul settore edile.Metà dei distretti ha descritto una, dato che dovrebbe favorire un contenimento dell'inflazione, e la maggior parte degli altri distretti ha segnalato una crescita moderata. Due distretti hanno notato una variazione minima o nulla nei salari.Si attendono ora i dati suie sulla disoccupazione, che precederanno i numeri del Job Report di venerdì. Il dato di Challenger sui licenziamenti ha segnalatounità, rispetto alle circa 48mila di giugno, ma risulta più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2024.Quanto alle richieste settimanali di, si attendono circarispetto alle 229 mila della settimana precedente.Ilnel settore privato, che precede di un giorno i dati ufficiali del Dipartimento del Lavoro,più modesto rispetto alle 104 mila del mese di luglio.Ilnvece dovrebbe segnalare un, poco variati rispetto alle 73mila del mese di luglio. L'aumento dell'occupazione è stato in media di 35.000 posti di lavoro al mese negli ultimi tre mesi, rispetto ai 123.000 registrati nello stesso periodo del 2024. Si prevede anche che il tasso di disoccupazione salirà al 4,3% dal 4,2% di luglio.Con questi numeri, uda parte della Federal Reserve è. Il presidente Jerome Powell, ni occasione del simposio di Jackson Hole, aveva dato un segnale importante di inversione della politica monetaria, aprendo ad un taglio dia settembre e forse un altro entro la fine dell'anno.A due settimane dal meeting del FOMC di metà settembre,egnalano senza ombra di dubbio un taglio di un quarto di punto, indicando con unauna riduzione dei tassi al 4-4,25% dal 4,25-4,50% attuale.Secondo gli esperti di, "il mercato ha ormai quasi completamente scontato un taglio dei tassi nella riunione di settembre", essendo i tassi USA già scesi la scorsa settimana di 10 punti al 4,2%. "Un secondo taglio - si afferma - è previsto per dicembre. Manteniamo unastatunitensi,; tuttavia, se i dati sul mercato del lavoro dovessero discostarsi significativamente dalle aspettative, i tassi negli Stati Uniti potrebbero muoversi al di fuori dell’intervallo osservato nelle ultime settimane".