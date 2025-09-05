Milano 9:07
42.011 +0,05%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:07
9.224 +0,08%
23.816 +0,19%

Analisi Tecnica: indice DAX del 4/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 4/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,74%.

La situazione di medio periodo del DAX resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24.042,7. Supporto visto a quota 23.492,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24.592,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```