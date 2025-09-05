Analisi Tecnica: indice DAX del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Balza in avanti il principale indice di Francoforte, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,74%.
La situazione di medio periodo del DAX resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24.042,7. Supporto visto a quota 23.492,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24.592,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)