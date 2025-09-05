Milano 9:08
41.961 -0,07%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:08
9.221 +0,05%
23.805 +0,15%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 4/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Modesta la performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha registrato un marginale guadagno a 29.792,4.

Il quadro tecnico dell'indice MDAX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29.449,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30.290,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 29.106,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
