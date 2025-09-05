SILVER del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dell'1,26% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 41,38. Primo supporto visto a 39,87. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,05.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)