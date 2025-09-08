Analisi Tecnica: indice MDAX del 5/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre
Apprezzabile rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in guadagno dello 0,74% sui valori precedenti.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 29.595,7. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30.437,1. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 31.278,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)