Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un -0,03%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21.845,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21.417,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22.273,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)