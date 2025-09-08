Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:47
23.807 +0,65%
Dow Jones 17:47
45.442 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un -0,03%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21.845,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21.417,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22.273,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```