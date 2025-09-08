Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre
Debole la giornata per il maggiore indice americano, che porta a casa un calo dello 0,32%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6.517,2, mentre il primo supporto è stimato a 6.430,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6.603,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)