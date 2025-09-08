Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre
Andamento piatto per l'indice svizzero, che propone sul finale un moderato -0,1%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12.473,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.178,1. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12.768,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)