Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:05
23.815 +0,69%
Dow Jones 18:05
45.441 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

SILVER del 5/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre

Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dello 0,79% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 41,28. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 40,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 40,44.


