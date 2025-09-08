SILVER del 5/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 settembre
Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dello 0,79% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 41,28. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 40,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 40,44.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)