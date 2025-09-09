Milano 10:09
42.006 +0,68%
Nasdaq 8-set
23.762 0,00%
Dow Jones 8-set
45.515 0,00%
Londra 10:09
9.236 +0,16%
Francoforte 10:08
23.739 -0,29%

A Piazza Affari corre Mediobanca

Migliori e peggiori, In breve
Prepotente rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia, che mostra una salita bruciante del 4,62% sui valori precedenti.
