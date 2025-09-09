Milano 16:26
41.905 +0,43%
Nasdaq 16:26
23.785 +0,10%
Dow Jones 16:26
45.490 -0,05%
Londra 16:26
9.242 +0,23%
Francoforte 16:25
23.686 -0,51%

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari corre MFE A
Rialzo per la società media e di comunicazione italiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,60%.
